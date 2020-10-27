Госдума приняла законопроект о новом порядке формирования кабмина

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о новом порядке формировании кабинета министров, внесенный после изменения Конституции, передает "Интерфакс".

Напомним, законопроект в числе инициатив после внесения поправок в Конституцию внес в Госдуму в сентябре президент Владимир Путин. Документ предполагает изменение порядка назначения премьер-министра и других членов кабмина, которое усилит роль парламента в утверждении кандидатур на должности.

Так, Госдума после вступления в закону силу будет утвердить кандидатуру на пост премьера, а не просто давать согласие, как сейчас. Внести кандидатуру премьера на рассмотрение нижней палаты парламента президент должен будет не позднее чем через две недели после вступления в должность.

Что касается других членов кабмина, то Госдума будет утверждать их по предложению премьер-министра. Исключение составит руководство силового блока: кандидатов на эти посты президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Также президент будет иметь право освободить от должности любого из членов правительства, в том числе и премьера, без предварительного роспуска кабмина.