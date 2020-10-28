Резник: Бюджет не народный, он преступный

Беспартийный депутат Максим Резник раскритиковал проект бюджета Петербурга на 2021 год, выступая 28 октября на заседании городского парламента.

Поводом для недовольства стали 5 млрд рублей, которые городские власти намерены выделить на строительство новой ледовой арены для хоккейного клуба СКА в рамках соглашения государственно-частного партнерства. Арену планируется возвести на месте снесенного СКК "Петербургский".

- Бюджет не народный, он преступный, - заявил с трибуны Резник.

Депутат объяснил, что, по его мнению, после сноса СКК городу не стоит поддерживать президента хоккейного клуба СКА Геннадия Тимченко и вице-президента Романа Ротенберга за счёт налогоплательщиков. Он также напомнил о гибели сварщика Матвея Кучерова во время демонтажа комплекса. Резник призвал коллег не поддерживать выделение средств по концессионному соглашению.

- У нас еще есть шанс задуматься и во втором чтении эту ситуацию поправить, - сказал оппозиционер.

Напомним, ЗакС 28 октября принял в первом чтении проект бюджета Петербурга. Против его утверждения проголосовали шесть депутатов.

В Смольном заявили, что, несмотря на вызовы, связанные с коронавирусом, документ получился социальным. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что бюджет соответствует интересам петербуржцев.

Доходная часть городской казны в 2021 году запланирована на уровне 623,5 млрд рублей, расходная - 710,7 млрд. Дефицит, таким образом, составит порядка 87,2 млрд.

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