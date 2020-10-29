В Москве задержан ЛГБТ-журналист, намеревавшийся посоперничать с Милоновым на выборах в Госдуму

Столичные правоохранители задержали креативного директора издания Snob.ru, открытого гомосексуала Рената Давлетгильдеева, принимавшего участие в недавней акции Pussy Riot, приуроченной ко дню рождения Владимира Путина, передает "ОВД-Инфо".

Молодого человека доставляют в ОВД "Мещанский". Причина задержания пока не уточняется.

Напомним, 7 октября активисты Pussy Riot развесили радужные флаги на здания ряда ведомств в Москве, в том числе: ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Минкультуры. Акция была приурочена ко дню рождения президента Владимира Путина. В отделах полиции уже побывали Мария Алехина, Вероника Никульшина, Василий Андрианов, Елизавета Дидерих, Люся Штейн и другие участники манифеста.

Добавим также, ранее Ренат Давлетгильдеев заявил о намерении идти в депутаты Государственной думы в 2021 году, причём, желая выдвигаться принципиально только по петербургскому округу № 218, от которого в федеральный парламент прошёл известный борец с ЛГБТ Виталий Милонов.

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