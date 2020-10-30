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18:15

Беглов пообещал обеспечить постоянную работу туалета у "Василеостровской" в 2021 году

фото ЗакС политика Беглов пообещал обеспечить постоянную работу туалета у "Василеостровской" в 2021 году

Губернатор Александр Беглов в ответе на запрос депутата ЗакСа Алексея Ковалева сообщил, что общественный туалет у станции метро "Василеостровская" подключат к постоянному электроснабжению в 2021 году, документ опубликован на сайте ЗакСа.

В сентябре Ковалев попросил Беглова обеспечить работу туалета. Он сообщал, что граждане жалуются на то, что туалет работает лишь летом, но  в "Водоканале Петербурга" и комитете по энергетике в ответ предлагают лишь пользоваться общественными туалетами в значительном удалении от метро или якобы "общественным" - в "Макдональдсе".

Депутат дважды обращался с этой проблемой к вице-губернатору Максиму Шаскольскому, но в ответ ему сообщили, что в 2021 году планируется лишь разработать проектную и рабочую документацию для присоединения туалета к электрическим сетям.  При этом, указал Ковалев, подобные ответы о планах включить туалет в Адресную инвестиционную программу на следующий год он и жители получали еще в 2019 году.

Беглов сообщил, что работы по проектированию и строительству кабельных линий электроснабжения для подключения туалета по постоянной схеме снабжения будут завершены в 2021 году. Для организации работы объекта осенью-зимой этого года до 30 ноября туалет подключат по временной схеме электроснабжения, добавил Беглов. По его словам, ориентировочная стоимость всех работ составит 3 млн рублей.

Отдельно Ковалев просил Беглова найти и наказать виновных в "продолжительном игнорировании интересов населения". Беглов в ответ сообщил "об отсутствии правовых оснований" для этого "в связи с отсутствием состава правонарушения".


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