18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:59

Петербуржцы снова встали на защиту здания ВНИИБ, протестуя против его сноса

фото ЗакС политика Петербуржцы снова встали на защиту здания ВНИИБ, протестуя против его сноса

Возле стен бывшего НИИ Бумажной промышленности на площади Мужества, который готовят к сносу, вновь собрались местные жители и городские активисты с тем, чтобы показать свой протест против планов владельца участка. О том, что дальнейший ход событий пока для них неутешительный, градозащитникам говорят не вселяющие надежды ответы чиновников, воспринимающиеся по большей части как "отписки". Всех арендаторов здания, использовавшегося в последние годы как бизнес-центра, вынудили расторгнуть договоры аренды и съехать. И, кроме того, накануне активисты заметили тяжелую технику, подогнанную к зданию.

На акции выступил депутат Борис Вишневский, борющийся за спасение здания доступными ему средствами. Участники соблюдают масочный режим.

Напомним, под письмом, которое заканчивается требованием сохранить бизнес-центр в его нынешнем виде, а также присвоить зданию статус памятника, стоит более 50 подписей выселенных арендаторов. НИИБ, выдержанный в стиле сталинского неоклассицизма, построили в середине 1950-х годов. Хозяин объекта желает видеть на этом месте 11-этажное жилье. В защиту бывшего института регулярно проходят пикеты. Выселенные из здания арендаторы, многие из которых остались на грани выживания, в октябре обратились с коллективным письмом к губернатору Александру Беглову и городскому парламенту с требованием сохранить бизнес-центр. Позже оппозиционные депутаты ЗакСа попросили губернатора повлиять на ситуацию с ВНИИБ и поспособствовать его включению в собственность города и в реестр культурных памятников.

Фото: Telegram-канал "ВишНевское время"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

30 октября, 20:17 "Политический Хэллоуин" в Петербурге сменил три площадки за пару дней из-за угроз

30 октября, 17:50 "Цветы к "Авроре" все равно лягут": COVID-19 не меняет планов коммунистов на 7 ноября

30 октября, 15:56 У памятника жертвам политрепрессий в Петербурге развернули радужное полотно

29 октября, 20:38 Либерализация закона о митингах: Смольный - против

28 октября, 20:14 У консульства Польши в Петербурге выступили за право на аборт

27 октября, 18:30 Петербургские коммунисты подали заявку на проведение митинга 7 ноября

26 октября, 17:40 Коммунисты обратились лично к Беглову с просьбой согласовать митинг 7 ноября

24 октября, 21:34 Женский протест у Гостиного двора

24 октября, 16:49 У Гостиного двора протестуют против передачи роддомов под ковид-госпитали

20 октября, 14:24 ЕСПЧ присудил петербургским активистам компенсации за задержания на акции в поддержку "болотников" в 2014 году


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:11 В РПЦ хотят, чтобы на школьных уроках проходили священные тексты

16:20 Ради безопасности детей эсеры предлагают создать федеральную сеть летних лагерей

15:30 В Петербурге почтили память погибших в авиакатастрофе 2015 года над Синаем

14:35 Петербургский чиновник хочет наказать художников из-за росписи заброшенного здания

13:47 В Петербурге разработали проект обновленного Рыбацкого моста

12:59 Петербуржцы снова встали на защиту здания ВНИИБ, протестуя против его сноса

12:11 Znak.com: Взрыв в инфекционной больнице в Челябинске привел к жертвам

12:00 Для Милонова годовщина октябрьской революции - еще один "Хэллоуин"

11:10 В России стало больше на 18140 коронавирусных больных, в Петербурге - на 854

10:25 Кадыров требует от Жириновского публичных извинений

30 октября, 20:56 "Весна" провела в Петербурге акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

30 октября, 20:17 "Политический Хэллоуин" в Петербурге сменил три площадки за пару дней из-за угроз

30 октября, 19:47 РКН пригрозил СМИ блокировками за публикации, оскорбляющие чувства верующих

30 октября, 19:25 СК возбудил дело после смерти пяти пациентов с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону

30 октября, 19:08 Смольный планирует на год продлить возможность проводить публичные слушания онлайн

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru