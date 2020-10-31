Петербуржцы снова встали на защиту здания ВНИИБ, протестуя против его сноса

Возле стен бывшего НИИ Бумажной промышленности на площади Мужества, который готовят к сносу, вновь собрались местные жители и городские активисты с тем, чтобы показать свой протест против планов владельца участка. О том, что дальнейший ход событий пока для них неутешительный, градозащитникам говорят не вселяющие надежды ответы чиновников, воспринимающиеся по большей части как "отписки". Всех арендаторов здания, использовавшегося в последние годы как бизнес-центра, вынудили расторгнуть договоры аренды и съехать. И, кроме того, накануне активисты заметили тяжелую технику, подогнанную к зданию.

На акции выступил депутат Борис Вишневский, борющийся за спасение здания доступными ему средствами. Участники соблюдают масочный режим.

Напомним, под письмом, которое заканчивается требованием сохранить бизнес-центр в его нынешнем виде, а также присвоить зданию статус памятника, стоит более 50 подписей выселенных арендаторов. НИИБ, выдержанный в стиле сталинского неоклассицизма, построили в середине 1950-х годов. Хозяин объекта желает видеть на этом месте 11-этажное жилье. В защиту бывшего института регулярно проходят пикеты. Выселенные из здания арендаторы, многие из которых остались на грани выживания, в октябре обратились с коллективным письмом к губернатору Александру Беглову и городскому парламенту с требованием сохранить бизнес-центр. Позже оппозиционные депутаты ЗакСа попросили губернатора повлиять на ситуацию с ВНИИБ и поспособствовать его включению в собственность города и в реестр культурных памятников.

Фото: Telegram-канал "ВишНевское время"

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