ЕС ввёл санкции в отношении Александра Лукашенко

Страны Европейского союза ввели санкции в отношении белорусского главы Александра Лукашенко, информирует РИА "Новости".

ЕС считает Лукашенко повинным в репрессиях, применяемых по отношению к мирным гражданам.

Кроме президента под ограничения попали ещё 14 высокопоставленных белорусских чиновников. Среди прочих в черный список внесён сын главы государства Виктор Лукашенко.

Как и ранее, всем попавшим под ограничения запрещается въезд в страны ЕС, также замораживаются их финансовые активы.

Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии. Первый ввели ещё 2 октября, включив в перечень 40 человек.

Напомним, результаты Лукашенко, полученные им на скандальных выборах 9 августа, не признает большинство западных стран и значительная часть белорусского гражданского общества, продолжающая сопротивляться и митинговать. Россия режим Лукашенко поддерживает и информационным, и силовым способом.