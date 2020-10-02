ЕС согласовал санкции против белорусских чиновников: Лукашенко в списке нет

Начиная с сегодняшнего дня вступают в силу санкции Евросоюза, введённые в отношении 40 белорусских чиновников, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации выборов в стране и нарушении прав человека, оповещает "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

Мишель не стал конкретизировать имена лиц, попавших в "черный список", однако уточнил, что белорусского главы Александра Лукашенко в нём нет. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь пояснил, что Лукашенко отсутствует в перечне, поскольку его там появление "означало бы оправдать отказ от диалога".

29 сентября Великобритания и Канада установили персональные санкции против нескольких высокопоставленных белорусских чиновников, а также самого Лукашенко и его сына Виктора. Им воспрещается въезд в обозначенные страны, кроме того, замораживаются все их финансовые активы.

Протестная активность в республике продолжается со дня выборов, состоявшихся 9 августа. Европарламент также не признает Лукашенко избранным президентом. РФ помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитами.