ЗакС и "антиковидный" доклад Эргашева

В Законодательном собрании Петербурга 11 ноября выступил вице-губернатор Олег Эргашев, отвечающий в городе за здравоохранение. Он озвучил свежие данные по ситуации с коронавирусом, но о планах по борьбе с инфекцией рассказал уклончиво. Также ЗакС в ходе заседания принял поправку в закон о митингах и инициативу, забирающую у Смольного полномочия при формировании правил землепользования и застройки.

Отчета вице-губернатора Олега Эргашева в ЗакСе добивались еще в апреле, с тех пор как начала набирать обороты первая волна коронавируса. Чиновник ссылался на занятость. Оппозиционеры требовали его прихода все яростнее. Однако ноябрьская встреча вице-губернатора с депутатами прошла спокойно.

Из часа, отведенного на общение, почти 40 минут занял доклад зама главы города по здравоохранению. Эргашев зачитал много цифр: всего COVID-19 нашли у 64 тысяч петербуржцев, в последние два дня количество новых заболевших превышает 1,5 тысячи человек, 614 человек находится в реанимациях города, из них 297 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Помимо ситуации с коронавирусом, Эргашев рассказал и об исполнении городом социальных обязательств - контроль за этим направлением тоже входит в сферу его ответственности. Представители нескольких фракций сообщили ЗАКС.Ру, что, по их мнению, чиновнику стоило дать статистику письменно и больше времени уделить ответам на вопросы депутатов.

- На часть вопросов он ответил, на часть? - ответы так и не прозвучали. Я, например, до сих пор не могу понять, почему не работает сервис вызова врача на дом, - посетовал депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

Некоторые парламентарии и вовсе не успели задать вопросы. Другие были вынуждены выбирать, о чем спросить. Александр Егоров из "Справедливой России" рассказал ЗАКС.Ру, что подготовил девять вопросов - озвучил наиболее важные, остальные передал письменно. По мнению эсера, чтобы впредь общение было более продуктивным, ответственным за здравоохранение чиновникам нужно стараться больше общаться с депутатами.

- Возможно, в период эпидемии такие контакты нужны были чаще. Чтобы на регулярной основе мы могли получать новую информацию и доносить ее до жителей, а перед ними ставить важные для жителей вопросы, - заявил депутат.

Он уточнил, что речь не только об Эргашеве, но и о руководительнице петербургского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, которая перед парламентом не выступила ни разу. Ее приглашали трижды, отметил Егоров.

Заявления о том, что в условиях эпидемиологического кризиса чиновники должны регулярно выступать перед парламентом, звучали в Мариинском дворце и раньше. Озвучивавший их беспартийный депутат Максим Резник теперь в ответ на вопрос ЗАКС.Ру, остались ли эти требования актуальными, развел руками:

- Можете меня еще спросить, почему я перестал спрашивать судей о политических репрессиях. Но просто в клоунаду это все тоже не надо превращать. Да, я требовал этого, но понятно же, что этого не будет.

Резник одним из первых задал вопрос Эргашеву. Он спросил о плане действий городского правительства по борьбе с коронавирусом. Вице-губернатор ничего конкретного не ответил. Сказал только, что все ограничительные меры в городе устанавливаются в соответствии с постановлениями Роспотребнадзора и что действовать надо так, чтобы экономика не пострадала. Ровно через час Смольный опубликовал пресс-релиз о новых ограничениях, в том числе обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет.

- Они либо лгут все время, либо там правая рука не знает, что делает левая. В любом случае, это неэффективные ребята. Либо лживые неэффективные, либо просто, - прокомментировал неловкую ситуацию с участием Эргашева Резник.

Тем не менее, депутат признал, что доволен визитом вице-губернатора. Эргашева он охарактеризовал как "вежливого человека".

О некоторых ближайших планах городских властей докладчик все-таки объявил, отвечая на другие вопросы депутатов. В частности, он рассказал о намерении города приобрести 276 новых аппаратов искусственной вентиляции легких и привить всех медработников Петербурга.

Чиновник пообещал, что до конца года больницы получат более 4,6 тысяч доз вакцины "Спутинк V".

Задававший вопрос о вакцинации лидер фракции ЛДПР Павел Иткин, признался ЗАКС.Ру, что его эта цифра "немного смущает".

- Такого количества вакцин даже на медиков не хватит. Нужно активно работать для получения достаточного количества вакцин, проработать четко план проведения вакцинации разных групп риска и именно из этого строить эффективное будущее, - заявил Иткин.

Помимо общения с вице-губернатором, городской парламент успел принять несколько давно ожидаемых инициатив. В частности, депутаты одобрили проект федерального закона, по которому правила землепользования и застройки в Москве, Петербурге и Севастополе смогут устанавливать региональные парламенты. Это право у них забрали осенью 2014 года. В петербургском ЗакСе неоднократно подчеркивали, что забрали по инициативе Москвы.

ПЗЗ принимаются депутатами по всей стране, кроме городов федерального значения, где они устанавливаются распоряжением органов исполнительной власти, напомнил соавтор законодательной инициативы единоросс Денис Четырбок. Он убежден, что принятие нового законопроекта позволит снять множество старых вопросов, связанных как со сносом памятных объектов, так и с уплотнительной застройкой.

-Все документы, которые проходят через городской парламент, публичатся, с приглашением журналистов и профильных ведомств, которые отвечают за решение вопросов, - отметил Четырбок.

Инициативу поддержали как единороссы, так и оппозиция. Хотя отдельные депутаты ожидания председателя комитета по законодательству разделяли с осторожностью.

- Любая публичность принятия градостроительных решений полезна, если только эта публичность не сочетается с лоббизмом, - поделилась с журналистами депутат от Партии Роста Оксана Дмитриева. - Лоббизм может быть как в представительном органе, так и в исполнительном. Гласность - это хорошо, но лоббизм тоже может быть достаточно вредным, никто не застрахован.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил на брифинге, что надеется на поддержку инициативы Госдумой и Советом Федерации. По его словам, если для столицы важно сохранить "статус кво", то она может отрегулировать это на региональном уровне.

- Я надеюсь, коллеги федеральные нас поддержат. Если хочет Москва для себя это делать как-то, то пусть они там и делают. Это их проблемы, - отметил Макаров.

Первое чтение прошли поправки в закон о митингах. Председатель комитета по законодательству Четырбок, общаясь с журналистами, назвал эту инициативу "продолжением либерализации" городского законодательства о публичных акциях.

Изменения вынужденные - Конституционный суд летом обязал региональные власти отменить абсолютные запреты на проведение массовых мероприятий рядом с учреждениями культуры, здравоохранения и образования. В Петербургском законе такие нормы были и теперь их убирают. Депутат Вишневский из "Яблока" предложил также убрать запрет на акции на Невском проспекте и центральных площадях, но это для петербургской либерализации оказалось слишком, и его инициативу рассматривать не стали.

То, каким будет закон о митингах, решится ко второму чтению. Недавно была создана рабочая группа, которая готовит новые поправки в документ. В нее вошли представители Смольного, "Единой России" и других фракций. Уже известно, что юридический комитет городского правительства предложил считать основанием для отмены в согласовании публичной акции возможность создать помехи движению пешеходов или транспорта.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.