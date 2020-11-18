ЗакС принял законопроект о перенарезке избирательных округов

Заксобрание Петербурга 18 ноября утвердило инициативу о корректировке границ нескольких одномандатных округов для проведения выборов в городской парламент.

Перенарезка проводится в соответствии с вступившим в силу городским законом, по которому территорию округа необходимо изменить, если количество избирателей в нем на 20% отличается от средней нормы.

Согласно принятому ранее решению Горизбиркома, к избирательному округу № 1, который в ЗакСе сейчас представляет вице-спикер Сергей Соловьев, должна присоединиться территория муниципалитета "Морские ворота". Раньше она принадлежала округу № 16, от которого в парламент избрался другой член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев.

Часть территории муниципального образования № 54 из границ избирательного округа № 23 (в ЗакСе его представляет Юрий Авдеев) перейдёт в округ № 15, территории депутата Бориса Ивченко.

Законопроект был назван техническим. Однако беспартийный депутат Максим Резник все равно по нему высказался. Он напомнил, что нынешнее парламентское большинство в ЗакСе "Единая Россия" получила благодаря выборам по одномандатным округам. Резник призвал представителей оппозиционных партий "не повторять ошибок выборов 2016 года" и не конкурировать друг с другом на парламентских выборах в 2021 году.

Сергей Еремеев

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