В Белоруссии создателей Telegram-канала NEXTA внесли в список террористов

КГБ Белоруссии пополнил список террористов основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степаном Путило и его бывшим главным редактором Романом Протасевичем, .

Всего список насчитывает 726 человек.

Отметим, что NEXTA считают одним из главных координаторов "безлидерных" белорусских уличных выступлений лета-осени нынешнего года. На пике протестной активности белорусов число подписчиков доходило до 2,3 млн. Ведется канал из Польши. Ранее Минск безуспешно требовал выдачи его создателей. До того, как признать их террористами, канал объявили экстремистским и запретили в том числе использование его логотипа.