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9:41

17 хабаровских депутатов ЛДПР вышли из партии, протестуя против политики Дегтярёва

фото ЗакС политика 17 хабаровских депутатов ЛДПР вышли из партии, протестуя против политики Дегтярёва

В Хабаровске 17 парламентариев городской думы от ЛДПР сдали партийные мандаты из-за политической деятельности нынешнего врио главы края Михаила Дегтярёва, известил у себя в Telegram-канале депутат гордумы Александр Каян.

"Основной мотив - несогласие с политикой регионального отделения ЛДПР", - уточнил Каян.

Так как у ЛДПР в хабаровской гордуме осталось лишь 15 депутатов, партия лишилась большинства в локальном парламенте. Среди прочих ряды "жириновцев" покинули председатель Михаил Сидоров и глава комитета по бюджету Наталья Жирякова.

Ранее протест против назначения Дегтярёва временным хабаровским главой выказывали местные жители, поддерживающие отправленного под арест Сергея Фургала. Кроме того, из ЛДПР ушли ещё несколько партийцев, учредивших своё движение - "Голос Дальнего Востока".

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