"Как загнать продажу мороженого в супермаркеты": Билли Новик в ЗакСе – о законе об уличных музыкантах

Лидер группы Billy’s Band Билли Новик выступил на заседании комитета по законодательству Заксобрания Петербурга в рамках обсуждения предложений по поправкам ко второму чтению законопроекта об уличных музыкантах.

По мнению Новика, идея установить ограничения для уличных концертов по громкости или расстоянию маловыполнима, поскольку полицейские едва ли будут самостоятельно измерять уровень шума или "ходить с линейкой".

"Это уже мутная вода. Это создает возможность, чтобы в этой мутной воде полицейские действовали так, как мы не хотели бы, чтобы они действовали", - подытожил Новик.

Новик считает, что попытка жестко регламентировать выступления уличных музыкантов лишит "естественного живого шарма". "Это как перенести продажу воздушных шариков или мороженого, загнать это все в супермаркеты, гипермаркеты", - сравнил он.

Новик предложил регулировать уличные выступления с помощью уже существующих законов, норм поведения в общественных местах и правил пользования метрополитеном, аэропортом и другими объектами. В качестве примера он напомнил, что, когда жильцы жалуются в полицию на громкие вечеринки соседей, приезжает наряд и "решает конкретный вопрос". Новик отметил, что проблемными для уличных концертов считаются 20 мест в Петербурге, и работать стоит именно с ними. Он предложил устанавливать таблички "музицирование запрещено" через ТСЖ на основании коллективной жалобы жителей.

Если проблема в громкости уличных концертов, то можно запретить музыкантам играть на громких музыкальных инструментах, считает Новик. Самым громким инструментом он назвал барабанную установку.

16 сентября инициатива об уличных музыкантах прошла первое чтение ЗакСа. Депутаты предлагают определить перечень мест в Петербурге, где артисты смогут легально выступать, предварительно согласовав это с чиновниками. Инициатор законопроекта, Денис Четырбок, уверен, что закон спасет музыкантов от задержаний полицией. Сразу несколько парламентариев восприняли идею скептически, посчитав, что городские власти пытаются регулировать вопросы, которые в этом не нуждаются. Оппозиционные депутаты считают, что пресекать правонарушения можно, если кто-то играет слишком громко или слишком поздно, но отправлять артистов в специально отведенные места не стоит.

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