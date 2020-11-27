18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:24

Суд не стал наказывать активиста, "похоронившего" малый бизнес у стен ЗакСа

фото ЗакС политика Суд не стал наказывать активиста, "похоронившего" малый бизнес у стен ЗакСа

Октябрьский суд Петербурга прекратил дело Андрея Чеснокова, который вышел к зданию Заксобрания в костюме гроба, протестуя против ухудшения положения малого и среднего бизнеса, передает "ОВД-Инфо".

В отношении Чеснокова был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения.

Напомним, Чесноков 26 ноября пришел в костюме гроба к Мариинскому дворцу. Он упрекал депутатов в принятии законопроектов, которые "хоронят малый и средний бизнес города". Вместе с Чесноковым полицейские задержали редакторов Telegram-каналов "ЯГражданин!" и "ПЬЯTNIЦА". Их в итоге отпустили из отдела полиции без протоколов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 ноября, 13:31 Суд прекратил дело председателя "Открытой России" о демонстрации Конституции на акции

9 ноября, 14:51 Смольный объяснил запрет на провоз спортивного оружия в метро опасностью терактов

30 октября, 11:16 Петербуржец подал иск к Смольному из-за запрета провоза патронов в метро

28 октября, 17:26 Экс-главу Ростехнадзора по СЗФО отпустили под подписку о невыезде

27 октября, 17:19 Суд оставил Валерия Израйлита под домашним арестом до февраля

27 октября, 11:26 Суды Петербурга перестанут пускать слушателей на заседания из-за коронавируса

21 октября, 14:22 Петербурженку оштрафовали за акцию в поддержку Беларуси с файерами у Казанского собора

20 октября, 17:53 Двум фанатам "Зенита" на год запретили посещать стадион

20 октября, 12:36 Активиста Мумджи оштрафовали на 20 тысяч рублей за апрельский пикет "Стратегии-18"

6 октября, 9:53 Подозреваемого в оправдании терроризма активиста Меркулова оставили в СИЗО


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Участников пикетов против домашнего насилия в Москве арестовали за неповиновение полиции

20:44 "Любой может выйти играть - это неправильно": В ЗакСе обсудили инициативу об уличных музыкантах

20:24 Суд не стал наказывать активиста, "похоронившего" малый бизнес у стен ЗакСа

19:47 В Госдуме предложили запретить публикацию фото нацистских преступников

19:24 Ожирение и диабет: Смольный утвердил перечень хронических болезней для перевода на удаленку

18:53 Рухнувшая на "Красном треугольнике" крыша послужила поводом для обращения КГИОП в полицию

18:51 Суд продлил арест бывшему замначальника Генштаба до февраля

18:29 Комздрав разработал правила для своих сотрудников из-за COVID-19

18:28 Смольный намерен "обрушиться" с проверкой на ночные клубы Петербурга

18:27 Мошенники разослали письма о помощи деньгами для больниц от имени правительства Ленобласти

17:57 "Чтобы могли отличить Четырбока от Цивилева": В ЦУР Петербурга будут работать до 200 человек

17:45 В Мариинской больнице рассказали, студенты каких вузов помогают врачам бороться с COVID-19

17:35 Муниципал: Изгнание декларациями

17:18 Защитники парка Интернационалистов передали в ЗакС 2,4 тысячи подписей против реконструкции Южного шоссе

17:08 После ночного рейда ККИ закрыли три бара, пренебрегавших "антивирусными" правилами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru