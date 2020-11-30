Ивана Сафронова оставили в СИЗО до марта 2021 года

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и пролонгировал до 7 марта 2021 года срок ареста экс-журналисту Ивану Сафронову в рамках дела о государственной измене, информирует "Коммерсант".

На сегодняшнее заседание, напомним, отказывались пускать родных Сафронова, а также представителей СМИ.

Советника главы "Роскосмоса" обвиняют в работе на чешские спецслужбы и передачи им неких сведений, которые якобы представляют собой государственную тайну.

Следователи запрещают Сафронову общение с родственниками, считая, что через них он может связаться с западными разведчиками.