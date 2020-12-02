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11:59

ЗакС принял инициативу о региональных инвестпроектах Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС принял инициативу о региональных инвестпроектах Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 2 декабря приняло в первом чтении законопроект Смольного, предусматривающий новые льготы для желающих вложиться в региональную экономику.

Согласно документу, в городе появится реестр региональных инвестиционных проектов. Попавшие в него компании смогут рассчитывать на льготы. Региональная ставка по налогу на прибыль для них составит 10%, а федеральная обнулится. Также включение в реестр освободит от уплаты налога на имущество.

Статус регионального инвестпроекта сможет получить производство без обособленных подразделений в других регионах и реализующее проект единолично. В реестр попадут только компании, готовые вложить в проект от 50 млн до 500 млн рублей за три года или от 500 млн рублей за пять лет. 90% выручки организации должна приносить реализация производимой продукции.

Отвечая на вопросы депутатов, председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко сообщил, что ежегодно будет публиковаться отчетность о деятельности инвесторов-льготников.

Лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева предложила внести в документ поправку, которой бы запрещалось использовать льготные участки в иных, непроизводственных целях в течение длительного периода, например, 15-20 лет. Депутат полагает, что может возникнуть ситуация, при которой предприниматель сначала получит преференции от города, а затем изменит назначение своего предприятия.

Член "Яблока" Борис Вишневский с сожалением заметил, что в законопроектах Смольного нет ни слова о Законодательном собрании и парламентском контроле. Беспартийный Максим Резник заявил, что по его мнению, инвесторов привлечь не удастся, пока городом и страной управляет олигархат.


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