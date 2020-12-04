Петербург пытается изменить законопроект о всероссийской реновации

Госдума готовится рассмотреть поправки к инициативе о расселении ветхого жилья и замене его новым. Законопроектом опыт Москвы предлагается распространить на все регионы страны. Свои предложения подготовили и в петербургском ЗакСе. В пятницу, 4 декабря, пакет поправок со скрипом, но одобрили в комитете по законодательству петербургского парламента. Были споры о собственности и экономической свободе, один из пунктов даже объясняли на примере депутатских полномочий единоросса Веры Сергеевой.

Добровольно-всероссийская программа

В пакет комитета по законодательству вошло 13 поправок. Однако одна из них - лишающая компанию права не подписывать договор о реновации в случае, если кроме нее не было других участников аукциона - не пережила пятничного заседания. Из-за резкой критики депутатов предложение исключили.

Члены комитета выражали недовольство и в целом планами массово заменить старые типовые дома новыми. Депутат от КПРФ и бывший девелопер Александр Рассудов уже не в первый раз напомнил об опыте Восточной Германии, где продолжают использовать точно такие же хрущевки. Вспомнили и о печальном опыте действующей с 2008 года петербургской программы "Развитие застроенных территорий". Председатель парламентского комитета единоросс Денис Четырбок назвал ее "нелепой". В ЗакСе он представляет Кировский район и прекрасно знаком с отношением многих местных жителей к действующему проекту и темпам его реализации. Тем не менее, в городском парламенте решили, что раз реновация в городе уже идет, а федеральный законопроект 17 ноября прошел первое думское чтение, нужно попытаться сделать его максимально комфортным для Петербурга.

Законопроект о всероссийской реновации взял за основу столичный опыт, об этом даже говорится в пояснительной записке к документу. Бывший "строительный" заместитель мэра Москвы, а теперь вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин на заседании Госдумы инициативу поддержал и пообещал участвовать в ее доработке. Стоимость программы только в первые 10 лет Хуснуллин оценил в 2 трлн рублей.

Согласно принятому в первом чтении документу, регионам предстоит утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, на основании которых будет проводиться комплексное развитие территорий. Обещано, что участие в программе будет добровольным и субъекты при желании смогут от него отказаться. Могут решить не участвовать и жители отдельного дома. Предусмотрено, что включать в программу начнут только объекты, две трети собственников и нанимателей в которых не станут возражать. Одной из своих поправок депутаты Заксобрания Петербурга предложили повысить это требование до трех четвертей. Другой регламентируется, что в перечнях обязательных документов о комплексном развитии территорий должны быть представлены протоколы собраний собственников жилья. Проекты реновации петербургские парламентарии предлагают утверждать на публичных слушаниях.

Федеральная инициатива предусматривает, что застройка будет производиться только на участках, не менее чем наполовину занятых аварийным или иным подлежащим сносу жильем. Комитет по законодательству ЗакСа решил ужесточить и это требование - до 80%.

Еще одно существенное предложение - установить приоритет норм о защите памятников истории и культуры над нормами программы комплексного развития территорий. В уже принятой редакции документа этот момент упущен.

Другой поправкой предлагается исключить возможность досрочного расторжения договоров в случае неутверждения документации по планировке территории. Если какие-то условия не будут исполняться, можно обратиться к общим правилам по расторжению договоров, добавил Четырбок.

Еще один пункт предусматривает, что новые правила будут распространяться на уже заключенные договора в рамках действующих проектов реновации.

- Но для этого необходимо будет согласование со стороны жильцов в разрезе не менее трех четвертей голосов, - отметил Четырбок.

Принуждение к договору

Больше всего вопросов вызвало предложение, согласно которому участник аукциона на проведение работ по реновации не может отказаться от заключения контракта, если в аукционе участвовал он один. Действующая редакция законопроекта предусматривает это право.

- На наш взгляд, это не соответствует общей логике. Если такой застройщик подал заявку на участие, значит он осознавал и отдавал себе отчет, что он готов реализовать программу по стартовой цене, - заявил Четырбок.

Резко против высказались член фракции КПРФ Рассудов и единоросс Сергей Купченко.

- У меня предложение вообще исключить этот пункт. Это приводит к сговору между строительными компаниями, которые последовательно снимают свои заявки и являются, с целью получения первоначальной минимальной цены, единственными участниками, - объяснил Купченко.

Рассудов тоже был за исключение, но по другой причине. Он заявил, что, если дело в экономике изначально сопряжено с принуждением, ничем хорошим оно не кончится.

- Если человек решил отказаться от реализации проекта, значит он пересчитал экономику, понял, что проект нереализуем или еще что-то. Проект от этого не пойдет. Опять горожане, принуждаемые нами, будут сидеть на чемоданах и ждать какого-то чуда, - добавил член КПРФ.

С ним попыталась поспорить единоросс Вера Сергеева.

- Вера Владимировна, вас много чего можно заставить сделать без вашего желания? - поинтересовался у нее Рассудов. - И какой эффект будет? Какое КПД?

Сергеева не ответила, но вмешался Четырбок:

- Зачем тогда организация принимает участие в конкурсе? На что она рассчитывает? Зачем тогда идти, чтобы потом отказаться? Это все равно, что Вера Владимировна пойдет на выборы, их выиграет, а потом скажет: "Нет, я снимаю с себя полномочия".

- Ну а что, не было таких ситуаций? - удивился Рассудов.

- Тут разные причины есть, - парировал Четырбок.

- И здесь могут быть разные причины.

После долгой дискуссии пункт все-таки исключили из общего пакета. Затем Купченко попытался оспорить еще одно предложение - о компенсациях.

Согласно прошедшей первое чтение инициативе, собственникам жилья в сносимых домах должны быть предоставлены равнозначные помещения. По своему желанию они могут получить равноценную денежную компенсацию. Четырбок предложил уточнить, что "стоимость предоставляемого жилья не может быть ниже кадастровой стоимости жилого помещения, определенной за год до принятия решения о комплексной развитии территории".

Это вызвало вопросы сразу у нескольких членов комитета. Например, справедливоросс Александр Егоров сказал, что кадастровая стоимость не всегда соответствует рыночной.

- Не учитывается огромное количество факторов, - заметил депутат Рассудов. - В том числе вложение конкретных горожан в свои квартиры, их преобразование. У кого-то, как в фильме "Афоня", голые стены и только плита стоит, а кто-то приводил свое жилище в нормальное с точки зрения комфорта и удобств помещение. Не учитывается этажность. Огромное количество факторов не учитывается, тем более, кадастровая стоимость в отношении квартир никогда не была точным мерилом.

Четырбок апеллировал к так называемой проблеме последнего жителя, когда один из собственников жилья многоквартирного дома требует за свою жилплощадь непомерно большие деньги и тем самым тормозит общее расселение и последующий снос здания.

- Если никаких ориентиров вообще не будет, это приведет к злоупотреблению правом, - подытожил Четырбок.

- Кем? - удивился Купченко. - Собственник! Вы же можете продавать свою машину и никто вам говорит, по какой цене ее продавать. Он собственник квартиры, и это его право продавать.

Предложение депутата Купченко исключить этот пункт, тем не менее, никто не поддержал. Остальные члены комитета согласились с формулировкой о том, что кадастровая стоимость не может быть ниже рыночной. В дальнейшем, Купченко был единственным, кто воздержался по всему пакету поправок. Остальные присутствовавшие депутаты проголосовали "за". Следующее слово за Законодательным собранием. Проект постановления комитета должен пройти три чтения, после чего поправки уйдут в федеральный парламент.

Сергей Еремеев

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