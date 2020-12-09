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14:48

Петербургские депутаты переименовали День пожилого человека

фото ЗакС политика Петербургские депутаты переименовали День пожилого человека

День пожилого человека в Петербурге теперь будет называться Днем старшего поколения. Соответствующую инициативу городское Заксобрание утвердило в первом чтении 9 декабря. Документ разработал целый коллектив депутатов "Единой России": Игорь Высоцкий, Анастасия Мельникова, Дмитрий Тугов и Денис Четырбок. В пояснительной записке они указали, что придумать новое название просили сами пенсионеры, посчитавшие, что словосочетание "старшее поколение" звучит корректнее. Высоцкий заявил, что так же считают возрастные депутаты городского парламента. 

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев заметил, что в слове "пожилой" нет никакой негативной коннотации. Это человек, который пожил, отметил депутат. Ковалев призвал единороссов не поддаваться тренду политкорректности:

- Почему вы считаете, что это унизительно? Почему вы предлагаете это поменять? Дальше вы будете негра называть афроамериканцем, потому что кому-то это не нравится. Мы идем по американскому пути, понимаете, в чем дело? Вы поддаетесь этому натиску политкорректности из западных стран. 

Депутат Максим Резник спросил у Высоцкого, не лучше ли для поддержки пенсионеров рассмотреть законопроект об отмене повышения пенсионного возраста. Фракция "Партия роста" несколько раз безуспешно пыталась с голоса внести эту инициативу в повестку заседаний ЗакСа. Высоцкий ответил, что в России пока невозможно поднять пенсии так, как ранее предлагал Резник.

Напомним, День пожилого человека ежегодно празднуют 1 октября.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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