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14:40

В Петербурге собирают подписи за переименование Советских улиц в Рождественские

фото ЗакС политика В Петербурге собирают подписи за переименование Советских улиц в Рождественские

В Петербурге снова решили собрать подписи под петицией за возвращение Советским улицам прежнего названия Рождественские. Авторы инициативы юрист Денис Михайлов, активист Федор Горожанко и муниципальный депутат МО "Смольнинское" Диана Серая. 

Топонимическая комиссия Петербурга несколько раз голосовала за переименований улиц - последнее положительное заключение было дано в 2017 году. Для завершения процесса соответствующий документ должен подписать губернатор города.

Подписи под петицией станут аргументом в пользу переименования Советских улиц, считает Михайлов. Также, по его словам, инициативная группа намерена заручиться поддержкой депутатов муниципального образования "Смольнинское", на территории которого находятся улицы. Юрист считает, что Советскими улицы стали называть для пропаганды нового политического строя. 

- Это восстановление исторической справедливости. Название "Советские" никак не относятся к району, городу. Они так стали называться ради того, чтобы весь коммунистический строй, который тогда только-только пришел к власти, можно сказать, бесплатно пропагандировать среди людей, - заявил Михайлов ЗАКС.Ру.

Он добавил, что подписи планируется собирать примерно до середины января. Инициативная группа надеется, что за возвращение улицам исторического названия выскажутся тысячи петербуржцев, сообщил Михайлов. Он уточнил, что когда автографы будут собраны, документ с ними направят в администрацию губернатора Петербурга. В настоящий момент под петицией подписались 450 человек.

Летом 2019 года он уже организовывал сбор подписей за переименование Советских улиц. По словам Михайлова, новая петиция является продолжением прошлогодней. В 2019 году из-за муниципальных выборов не удалось довести дело до конца, сейчас инициативная группа намерена добиться переименования улиц, сообщил юрист.

Напомним, Рождественскими улицы стали называть из-за находящегося в том районе храма Рождества Христова. В первые годы советской власти улицы переименовали, а затем был взорван храм. Его восстановили летом 2020 года. 

Вопрос возвращение улицам дореволюционных названий уже много раз поднимался в Петербурге. За это выступал и бывший губернатор города Георгий Полтавченко, когда топонимическая комиссия в 2017 году рекомендовала изменить название улиц. Против этого выступили коммунисты. В частности, "Коммунисты России" в 2017 году заявили, что потребуют отставки Полтавченко, в случае переименования Советских улиц.  Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев предложил компромисный вариант - установить на домах по две таблички и Советские улицы, и Рождественские, но решение о переименовании так и не было официально принято. 

В январе 2020 года член топонимической комиссии Алексей Ерофеев отметил, что переименование забуксовало и интерес к теме пропадает. Тогда "Коммунисты Росссии" снова высказались против инициативы и пригрозили действующему губернатору Петербурга Александру Беглову протестами, если улицы станут Рождественскими.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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