ОНК: Фургалу по-прежнему отказывают в получении и отправке писем

Пребывающему под арестом в столичном СИЗО "Лефортово" бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу по-прежнему не разрешают ни получать, ни отправлять письма, уведомила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович у себя в Facebook.

"Фургал рассказал, что на днях ему принесли немного писем. Он даже успел обрадоваться, но не тут-то было! Оказалось, что это к нему вернулись его же письма - написанные им собственноручно пару месяцев назад и отправленные адресатам", - поделилась Литвинович.

Следователи наложили запрет на переписку Фургала ещё в августе.

Фургал, напомним, находится в СИЗО по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и считает дело политически мотивированным, поскольку ещё до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора.