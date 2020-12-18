Песков объяснил слова Путина о "долгой работе" Сафронова у Рогозина докладом следствия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин узнал о "долгом времени работы" экс-журналиста Ивана Сафронова на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина от следствия, передает "Коммерсантъ".

Напомним, накануне Путин в ходе пресс-конференции заявил, что обвинения в "шпионаже", предъявленные Сафронову, связаны с его "достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника Рогозина в правительстве, и в Роскосмосе", а не с журналистской деятельностью. На самом деле в "Роскосмосе" Сафронов работал лишь с мая 2020 года, ему вменяют эпизоды, якобы имевшие место в 2017 году, когда он работал спецкорреспондентом в "Коммерсанте". До трудоустройства в "Роскосмос" Сафронов никогда не работал с Рогозиным.

"Это информация, которая предоставлена, была доложена главе государства следствием. Президент действительно оперирует той информацией, которая с учетом резонансности ситуации докладывается следственными органами", - объяснил Песков.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене, его дело ведется в закрытом режиме, конкретные детали остаются неизвестными. По версии следствия, экс-журналист якобы передавал секретные сведения чешским спецслужбам. Следователь ФСБ предлагал Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников.

фото: Иван Сафронов / Facebook