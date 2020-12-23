После критики "дома-гроба" ЗакС принял законопроект о большей доступности градостроительной документации

Законодательное собрание Петербурга 23 декабря приняло в первом чтении проект закона, по которому исполнительные органы власти будут обязаны публиковать в интернете информацию о регистрации градостроительных планов земельных участков. По словам инициатора документа, единоросса Сергея Никешина, это поможет жителям узнать, на какой территории что планируется строить.

Законопроект предусматривает обязанность чиновников прикладывать к градостроительному плану участка материалы и результаты проведённых ранее инженерных изысканий. Исключения предусмотрены для документов, относящихся к секретным.

В случае нарушения указанных требований после вступления закона в силу служащих ждёт административная ответственность. Это будет расценено, как нарушение прав граждан, отметил депутат.

Представляя инициативу, Никешин и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров вспомнили про жилой комплекс Meltzer Hall, который планируется построить на набережной реки Карповки. Единороссы часто критикуют этот проект, называя его "домом-гробом". Макаров отметил, что жители соседних домов, муниципальные депутаты МО "Аптекарский остров" и даже сотрудники администрации Петроградского района ничего не знали о публичных слушаниях по этому комплексу.

- Мы тут часто спорим, какие слушания должны проводиться, оффлайн или онлайн. Да никаких не проводилось на Петроградской стороне, - заявил Макаров.

По словам Никешина, в будущем в законопроект может быть внесена поправка, согласно которой каждому желающему жителю на электронную почту будет проходить вся актуальная градостроительная документация.

Беспартийный депутат Михаил Амосов отметил, что предложенные законопроектом новеллы находятся в мировом тренде сферы градостроительного регулирования.

Его коллега Максим Резник назвал принятие инициативы шагом в правильном направлении, но небольшим. Оппозиционер предложил также принять законопроект о поименном голосовании в ЗакСе.

-"Единая Россия", пойдите на поимённое голосование. Если вы сильные и смелые, чего вам бояться? - сказал Резник.

"За" законопроект проголосовали 46 депутатов, голосовавших "против" и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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