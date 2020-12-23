Макаров не позволил Дмитриевой задать вопрос о возвращении к старому пенсионном возрасту

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева на заседании Заксобрания Петербурга 23 декабря попыталась спросить у депутата-единоросса Елены Киселевой про пенсионную реформу, но вопрос снял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ("Единая Россия").

Киселева представляла поправки в Социальный кодекс города, согласно которым люди предпенсионного возраста должны получить дополнительные меры социальной поддержки в сфере газоснабжения.

Дмитриева поинтересовалась, почему единороссы, признавая, что женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет нужна дополнительная соцподдержка, отказывались рассмотреть вопрос о возврате к прежнему пенсионному возрасту. Соответствующую инициативу Партия Роста несколько раз пыталась включить в повестку заседания ЗакСа после начала пандемии, однако фракция единороссов выступала против рассмотрения.

Напомним, закон, по которому возраст выхода на пенсии в России повысили для мужчин с 60 до 65, а с женщин с 55 до 60 лет, приняли в 2018 году. В петербургском Заксобрании документ представляла депутат Киселева. Она, в частности, заявила, что пенсионная реформа назрела давно, и что повышение возраста выхода на пенсию должно положительно сказаться на благосостоянии и доходе пожилых людей.

Сергей Еремеев

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