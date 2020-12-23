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13:53

МВД начало проверку задержания Плющева и Фельгенгауэр во время работы на пикетах

фото ЗакС политика МВД начало проверку задержания Плющева и Фельгенгауэр во время работы на пикетах

Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев в своем Telegram-канале сообщил, что МВД начало служебную проверку из-за задержания его и Татьяны Фельгенгауэр на пикете в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара.

"Представитель ГУВД сообщила, что по факту нашего задержания с 1 декабря проводится служебная проверка, распорядился начальник ГУ МВД Олег Баранов", - написал Плющев.

Сегодня, 23 декабря, состоялось заседание суда, на котором журналисты требовали признать их задержание незаконным. Процесс отложили до 9 февраля.

Фельгенгауэр и Плющев пожаловались на свое задержание в начале июня. 29 мая они выполняли редакционное задание, освещая пикеты на Петровке, 38, при них были удостоверения журналистов, но их все равно задержали. Они указывали на воспрепятствование журналистской деятельности и просили проверить законность действий полицейских. При этом в СК оснований для проверки не увидели.

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