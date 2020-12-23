18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

23 декабря, 19:42

Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

фото ЗакС политика Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник заявил, что смягчить приговор московскому мундепу и политической активистке Юлии, получившей 22 декабря два года условно по "дадинской" статье, поможет только готовность общества проявить солидарность.

Петербургский парламентарий уверен, что судебное решение было политически мотивированным.

- Наверное, власти рассчитывают, что приговор воспримут как мягкий, ведь не посадили же. Но на самом деле Юлии ломают жизнь, лишают возможности быть депутатом, хотя ее избрал народ, лишают возможности участвовать в выборах, что для политического деятеля равносильно поражению в правах, лишают возможности преподавать. Просто лишают всего, чем она жила. Конечно, мы должны добиваться смягчения приговора. Юлия не первая и не последняя, кто попал в "пасть дракона". Мы должны биться за каждого, - заявил Резник в беседе с ЗАКС.Ру.

Напомним, Галямину осудили по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушения порядка проведения публичного мероприятия) после трех задержаний во время публичных акций. Если решение суда вступит в силу, мундеп не сможет принять участия в выборах в Государственную думу в 2021 году.

Слова в поддержку Галяминой также написали в соцсетях петербургские депутаты Михаил Амосов и Борис Вишневский.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

23 декабря, 23:02 "Очередное расправосудие": Оппозиционеры о приговоре Юлии Галяминой

23 декабря, 18:44 Амосов считает несправедливым приговор, вынесенный Галяминой

23 декабря, 17:32 Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

21 декабря, 20:03 Полиция заплатит петербургским феминисткам по 10 тысяч рублей за превентивное задержание

21 декабря, 12:38 Под иском за отставку Беглова подписались больше сотни петербуржцев

16 декабря, 17:43 Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

10 декабря, 17:55 "В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

8 декабря, 15:55 "Мелкая, бессмысленная гадость": Павловский пристыдил Беглова арестом профессора Соловья

7 декабря, 22:40 Петербургские каникулы профессора Соловья

7 декабря, 18:36 Политолога Соловья арестовали на 10 суток


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
23:02 "Очередное расправосудие": Оппозиционеры о приговоре Юлии Галяминой

20:57 В комздраве считают достаточным количество коронавирусных коек

20:23 В Кремль закупают новогодние елки из Дании

19:50 За одну неделю цены на сахар устремились вниз

19:42 Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

19:24 Залы Эрмитажа отремонтируют почти за 20 млн рублей

19:16 Муниципал: Три избранных депутата МО "Московская застава" пожаловались в Горизбирком на пассивность ИКМО

19:15 ЗакС и выборочная градозащита

19:01 Муниципал: Беглов ответил депутатам, что не может сам установить критерии для лишений полномочий мундепов

18:53 Центр имени Алмазова развернул еще 150 коек для пациентов с коронавирусом

18:44 Амосов считает несправедливым приговор, вынесенный Галяминой

18:32 Аппарат ЗакСа отказался регистрировать письма депутатов о Благовещенской церкви к губернатору и президенту

18:32 Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

17:56 Суд зарегистрировал иск Пивоварова о неуказанной резиденции в декларации Беглова

17:32 "Фонтанка": Осужденный за взятку военврач Белевитин стал ответственным по коронавирусу в Смольном

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru