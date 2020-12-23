Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник заявил, что смягчить приговор московскому мундепу и политической активистке Юлии, получившей 22 декабря два года условно по "дадинской" статье, поможет только готовность общества проявить солидарность.

Петербургский парламентарий уверен, что судебное решение было политически мотивированным.

- Наверное, власти рассчитывают, что приговор воспримут как мягкий, ведь не посадили же. Но на самом деле Юлии ломают жизнь, лишают возможности быть депутатом, хотя ее избрал народ, лишают возможности участвовать в выборах, что для политического деятеля равносильно поражению в правах, лишают возможности преподавать. Просто лишают всего, чем она жила. Конечно, мы должны добиваться смягчения приговора. Юлия не первая и не последняя, кто попал в "пасть дракона". Мы должны биться за каждого, - заявил Резник в беседе с ЗАКС.Ру.

Напомним, Галямину осудили по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушения порядка проведения публичного мероприятия) после трех задержаний во время публичных акций. Если решение суда вступит в силу, мундеп не сможет принять участия в выборах в Государственную думу в 2021 году.

Слова в поддержку Галяминой также написали в соцсетях петербургские депутаты Михаил Амосов и Борис Вишневский.

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