Фургал подаст на "Россию 24" в суд из-за сюжета, где его называют "членом ОПГ"

Бывший руководитель Хабаровского края Сергей Фургал намерен подать в суд на телеканал "Россия 24" из-за сюжета, в котором его именуют "членом ОПР по кличке "Доктор", уведомила посетившая экс-управленца в СИЗО представитель Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Сергей пришел к нам [членам ОНК] разозленный, потому что он увидел по телеканалу „Россия 24" репортаж, в котором показывалась фотография 2002 года, где изображен молодой Фургал, в репортаже его называют членом ОПГ и даже человеком с кличкой „Доктор". Фургал был ужасно зол, сказал, что у него нет слов, чтобы прокомментировать все, что он увидел по государственному каналу", — поделилась Литвинович.

Фургал полагает, что подобным сюжетом "власти решили готовить общественное мнение к тому, что он какой-то злобный бандит или криминальный авторитет", добавила член ОНК.

На днях бывшему краевому главе принесли мешок с прессой, в котором, среди прочего, находились его же письма родным и близким.

Фургал, напомним, находится в СИЗО по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и считает дело политически мотивированным, поскольку ещё до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора.