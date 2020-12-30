Белоруссия получила первые $0,5 млрд обещанного российского кредита

До Белоруссии дошла российская финансовая помощь в размере 500 млн долларов, сообщает пресс-служба Минфина. Это первый транш из двух: аналогичную сумму переведут на нужды режима Александра Лукашенко в наступающем году. Учет долга по кредиту будет вестись в российских рублях.

Российский лидер Владимир Путин пообещал помочь деньгами своему белорусскому коллеге в сентябре, когда против Лукашенко в ежедневном режиме проводились многотысячные акции протеста. Тогда же в отношении Лукашенко и его сподвижников стали вводиться европейские санкции, поскольку руководство стран Евросоюза солидарно с мнением белорусских протестующих, считая, что правящий уже 26 лет Лукашенко силой и фальсицикациями удерживает власть и расправляется с политическими соперниками и просто инакомыслящими гражданами. Легитимным президентом в большинстве западных стран его не признают.