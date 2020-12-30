18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:55

Белоруссия получила первые $0,5 млрд обещанного российского кредита

фото ЗакС политика Белоруссия получила первые $0,5 млрд обещанного российского кредита

До Белоруссии дошла российская финансовая помощь в размере 500 млн долларов, сообщает пресс-служба Минфина. Это первый транш из двух: аналогичную сумму переведут на нужды режима Александра Лукашенко в наступающем году. Учет долга по кредиту будет вестись в российских рублях. 

Российский лидер Владимир Путин пообещал помочь деньгами своему белорусскому коллеге в сентябре, когда против Лукашенко в ежедневном режиме проводились многотысячные акции протеста. Тогда же в отношении Лукашенко и его сподвижников стали вводиться европейские санкции, поскольку руководство стран Евросоюза солидарно с мнением белорусских протестующих, считая, что правящий уже 26 лет Лукашенко силой и фальсицикациями удерживает власть и расправляется с политическими соперниками и просто инакомыслящими гражданами. Легитимным президентом в большинстве западных стран его не признают.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:39 "Люди долга, чести и совести": Лукашенко наградил своих силовиков

21 декабря, 18:05 Мишустин подписал распоряжение о предоставление Белоруссии кредита на 1 млрд долларов

20 декабря, 14:15 На новой акции протеста в Минске массово задерживают граждан

13 декабря, 18:01 В день протестов под Минском задержали целый класс гимназии

8 декабря, 12:46 За надпись "Не забубем" участник белорусских протестов на 2 года отправился в колонию

7 декабря, 19:33 В Белоруссии дали 2,5 лет колонии женщине, снявшей балаклаву с головы омоновца

6 декабря, 14:18 В Белоруссии задерживают противников Лукашенко

1 декабря, 15:50 Тихановская инициировала составление "Единой книги преступлений" белорусских силовиков

29 ноября, 16:30 Протестующих в Белоруссии вновь разгоняют предупредительными выстрелами

26 ноября, 17:59 В Еврокомиссии сочли беспрецедентными репрессии со стороны режима Лукашенко


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:55 Белоруссия получила первые $0,5 млрд обещанного российского кредита

18:53 Координатора штаба Навального в Кургане увезли после допроса в СК в неизвестном направлении

18:50 "Выжили": Депутаты вспоминают хорошие новости 2020 года

18:12 Беглов более всего благодарен "людям серебряного возраста"

18:03 Областной депутат-единоросс покусился на рельсы и был оштрафован

17:49 Смольный смягчил правила работы для кафе и баров на новогодние праздники

17:45 Спикер Ярославской облдумы Константинов погиб в ДТП

16:59 Ходорковский выделил "самую главную и печальную" тенденцию 2020 года в России

16:52 Смольный расторг контракт на строительство экопарка в Юнтолово: виной тому - песок

16:28 Беглов назвал словами 2020 года "терпение" и "единение"

16:21 У компании, владеющей киноколлекцией "Ленфильма", проводят обыски

16:21 "Мы держим удар": Беглов заявил, что в Смольном думали о более жестком новогоднем локдауне

15:56 За работу в ночи в Петербурге приостановили деятельность бара "Угрюмочная"

15:25 В Петербурге пресекли деятельность десятков нелегальных елочных базаров

14:59 Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru