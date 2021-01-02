Вступил в силу закон о неприкосновенности бывших президентов России

Со 2 января в России вступил в силу закон, гарантирующий неприкосновенность бывшим главам государства и членам их семей.

Президент Владимир Путин подписал документ 22 декабря, в тот же день законопроект был опубликован и вступал в силу спустя 10 дней после этого.

Теперь бывший президент России не может быть привлечен к административной и уголовной ответственности после окончания своих полномочий. Экс-глав государства не могут задержать, арестовать, прийти к ним с обыском, устроить им допрос или личный досмотр.

Исключение составляют обвинения в тяжких преступлениях. В этом случае сначала две трети депутатов Госдумы должны проголосовать за их предъявление, затем Верховный и Конституционный суд дадут свои заключения, и только после этого бывшее первое лицо может быть лишено неприкосновенности двумя третями голосов Совфеда.

Пока такие правила распространяются только на Дмитрия Медведева, который был президентом в 2008 – 2012 годах.

ЗАКС.Ру в конце ноября спрашивал депутатов Госдумы, зачем бывшим президентам такие гарантии. К примеру, единоросс Михаил Романов отметил, что "всякое бывает".