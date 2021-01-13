Резнику четырежды выключили микрофон пока он высказывался о коррупции в ЗакСе

Беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник не смог спокойно выступить с парламентской трибуны по вопросу пакета поправок к антикоррупционному законодательству Петербурга, подготовленного единороссом Денисом Четырбоком и членом ЛДПР Максимом Яковлевым.

Резник указал на несущественность принимаемых мер.

- Подобные инициативы технически изменить ничего не могут. Это все в режиме "пчелы против мёда", - сказал депутат.

Он заявил, что главный источник и покровитель коррупции - российская власть. По словам Резника, коррупционеры боятся огласки в независимых СМИ, контроля независимого парламента и независимых судов, но все эти институты в стране уничтожены.

- Средства массовой информации, прежде всего политически значимые, такие как телевидение, поставлены под контроль ещё в самом начале правления Владимира Путина… - продолжил Резник.

Он не успел договорить свою мысль, поскольку микрофон ему выключил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Позже выступление возобновились, но Резнику отключали микрофон ещё три раза, в том числе когда он произнёс фамилию Алексея Навального.

Депутат записался на обсуждение следующего вопроса и заявил, что в шестом созыве ЗакСа не осталось плюрализма мнений. Макаров вновь отключил ему микрофон, когда Резник сказал:

- Я считаю, что без смены политического курса в нашей стране…

Уходящему с трибуны депутату с места поаплодировала Надежда Тихонова из "Справедливой России".

- Максим Львович, вы не один, - заявила, выступившая следом лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова.

По её словам, борьба её коллег-коммунистов с коррупцией на федеральном уровне тоже натыкается на преграды.

Сергей Еремеев

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