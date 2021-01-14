У привившегося "Спутником V" депутата Амосова нашли коронавирус

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, на новогодних праздниках привившийся вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщил в социальных сетях, что у него выявили COVID-19. Также положительным оказался тест супруги политика.

"Вероятно я подхватил эту гадость непосредственно перед вакцинацией", - написал депутат.

Он рассказал, что почувствовал себя плохо на третий день после укола. Поначалу Амосов полагал, что это осложнения от прививки. Он заявил, что намерен работать дома с документами.

Напомним, уже несколько депутатов ЗакСа переболели коронавирусом. Среди них - вице-спикер Сергей Соловьев, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. Представительница "Единой России" Анастасия Мельникова также сообщала о болезни. Депутат от КПРФ Александр Рассудов рассказывал, что за три недели болезни к нему ни разу не приехал врач.

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