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13:12

"Хорошая, качественная клюква": Песков оценил расследование Навального о "дворце Путина"

фото ЗакС политика "Хорошая, качественная клюква": Песков оценил расследование Навального о "дворце Путина"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инсинуацией  информацию о наличии у Владимира Путина дворца под Геленджиком, а расследование Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального об этой недвижимости – "компиляцией" и "качественной клюквой", передает ТАСС.

"Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье", - заявил Песков, добавив, что Путин "не имеет к этому никакого отношения".

"Вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров", - добавил представитель Кремля.

Говоря о владельце дворца, Песков сказал, что это "абсолютно не его забота, кому он принадлежит". При этом он заявил, что ассоциировать "эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье".

Почти двухчасовой фильм о дворце под Геленджиком появился на YouTube 19 января, на следующий день после того, как Навальный был арестован до суда по замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей. Этот ролик стал самым популярным видео на канале Навального: к 13:00 22 января он набрал уже свыше 55 млн просмотров.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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