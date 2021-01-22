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14:58

Ковалев внес поправку о придании скверу в Кузнечном переулка статуса ЗНОП

фото ЗакС политика Ковалев внес поправку о придании скверу в Кузнечном переулка статуса ЗНОП

Депутат Заксобрания Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") внес поправку о закреплении за сквером у музея Достоевского в Кузнечном переулке статуса ЗНОП городского значения, сообщили представители справедливороссов.

Ковалев высказал мнение, что указание внести поправку об исключении сквера из списка ЗНОП представителям "Единой России" якобы мог дать губернатор Александр Беглов.

"Однако есть еще шанс побороться на заседании. Я внес альтернативное предложение, которое также обязаны рассмотреть. У нас есть пара недель, чтобы показать, что горожане не смирятся с застройкой этой территории", - отметил Ковалев.

Накануне на заседании постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным​ вопросам рассматривалось предложение исключить сквер в Кузнечном переулке из перечня ЗНОП. В мае 2019 года Беглов перед губернаторскими выборами назвал строительство на месте сквера недопустимым, в ноябре 2020 года он внес сквер в список для включения в перечень ЗНОП, в декабре ЗакС принял эти поправки в первом чтении. Но ко второму чтению поступило предложение вернуть все как было. Подробнее о заседании – в материале ЗАКС.Ру

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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