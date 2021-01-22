Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей за призывы к протестам 23 января

Столичный суд решил оштрафовать юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за призывы граждан к участию в несанкционированных протестах 23 января, информирует "МБХ медиа".

Соболь инкриминировали повторное нарушение правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Юристку, напомним, задержали накануне вечером за публичные призывы к выходу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного политика Алексея Навального 23 января.

Ранее сегодня суд отправил под 9-суточный административный арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, а также ещё одного юриста ФБК Владлена Лося.

*Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом в России