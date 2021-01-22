МВД объявило о доследственной проверке из-за "организации провокаций" штабами Навального

МВД объявило о проведении доследственной проверки по призывам к участию в несогласованных протестах со стороны сторонников Навального.

По заявлениям полицейского, руководители штабов Навального в регионах якобы получили "от своих соратников, находящихся как внутри, так и за пределами России, в частности, Ивана Жданова и Леонида Волкова" указания "максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях". В том числе – "путем распространения в их среде заведомо ложной информации", утверждают в МВД.

"Руководители штабов занимаются организацией провокаций и насильственных действий. Акцентировано внимание на широком освещении данных действий в социальных медиа с дальнейшим тиражированием в оппозиционных и иностранных СМИ. Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки", - заявили в ведомстве.

Штабы Навального анонсировали акции протеста по всей России в ближайшие выходные после ареста Алексея Навального и публикации расследования о "дворце Путина". После этого полиция начала наведываться к активистам и журналистам с предостережениями, а также задерживать сторонников Навального. Об ответственности за участие в акции ранее предупредили МВД и прокуратура, Генпрокуратура и РКН добиваются блокировки постов с призывами в соцсетях. СК возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

В школах, муниципалитетах и администрациях районов Петербурга призвали родителей уберечь детей от участия в несогласованных митингах. Обращались даже к родителям детсадовцев. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру