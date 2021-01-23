Метрополитен закрыл "Адмиралтейскую" на выход пассажиров перед акцией протеста в Петербурге

ГУП "Петербургский метрополитен" в Telegram-канале предупредил, что станции метро "Адмиралтейская" и "Площадь Мужества" в ближайшее время окажутся закрыты.

Вестибюль "Адмиралтейской" будет закрыт на выход с 12:00 23 января и до окончания работ: там собираются ремонтировать эскалатор. На вход станция будет работать в обычном режиме.

"Площадь Мужества" будет закрыта 23-24 января для входа пассажиров. Станция работает только на выход.

Тем временем четверо полицейских пришли домой к юристке "Апологии протеста" Варваре Михайловой и корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю. С какой именно целью, пока неясно: накануне правоохранители уже приходили к ним с предостережением о незаконности участия в несогласованном митинге.

Обновлено 12:15 Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, у Гостиного двора и Малой Садовой улицы дежурят бойцы ОМОН, припаркованы полицейские автомобили и военная техника. Френкель в Twitter сообщил, что на Сенатской площади выставлены ограждения, множество омоновцев сидят в автобусах без опознавательных знаков, также замечена уборочная техника.

Фото: ЗАКС.Ру

На 23 января сторонники Алексея Навального анонсировали несогласованные митинги из-за ареста политика – и в Петербурге в том числе. В разных городах митинги уже прошли или начались, в других городах к власти к ним еще готовятся. В Москве на предполагаемом месте сбора митингующих неожиданно решили переложить тротуарную плитку, в Петербурге выставляют ограждения, стягивают колонны техники и автозаков, приходят к активистам с предостережениями о недопустимости участия в несогласованных протестах.