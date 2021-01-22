Полиция пришла к юристке Михайловой и журналисту Френкелю с предостережением из-за акции 23 января

Петербургские правоохранители навестили юристку Варвару Михайлову и журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля и вручили им предостережения о незаконности участия в акции в поддержку Алексея Навального 23 января, информирует "Апология протеста" у себя в Telegram-канале.

Накануне полиция начала приходить к политическим активистам в разных российских городах и вручать предостережения о незаконности участия в несанкционированных акциях.

Так, по оперативной сводке "ОВД-Инфо", в Краснодаре задержали координатора местного штаба Навального Анастасию Панченко. В Липецке штаб Навального сообщает о задержании местной сторонницы политика Галины Гребенниковой. В Калининграде на трое суток ареста отправили "навальниста" Раграна Рейна. Во Владивостоке под арест отправилась глава штаба Екатерина Ведерникова. Задержан координатор новосибирского штаба Сергей Бойко с помощницей.

Кроме того, полицейские навещают и работников СМИ - например, они были дома у псковской журналистки Светланы Прокопьевой; приходили к Евгении Альбац, Александру Плющеву и другим.

В Москве 21 января в связи с анонсированным протестом были задержаны сотрудники Фонда борьбы с коррупцией* Владлен Лось, Любовь Соболь, Кира Ярмыш и Георгий Албуров.