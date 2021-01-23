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16:35

Reuters оценил число участников протестов в поддержку Навального в Москве в 40 тысяч человек

фото ЗакС политика Reuters оценил число участников протестов в поддержку Навального в Москве в 40 тысяч человек

В акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального в Москве участвуют не менее 40 тысяч человек, пишет Reuters. Напомним, МВД публиковало официальные цифры в 10 раз меньше – около 4 тысяч.

Обновлено 17:05 МИД России в Twitter отрицает данные Reuters о количестве участников, настаивая на официальных данных МВД. 

Протесты в Москве продолжаются. Участники митинга идет в сторону Манежной площади, часть остается на Пушкинской, сообщают "Открытые медиа". Полицейские перекрыли Страстной бульвар и подходы к Манежной площади и гостинице "Москва", толпа прорвала ограждения и вышла на проезжую часть бульвара у поворота на Большую Дмитровку.

Многие сообщают, что силовики применяют к протестующим грубую силу и бьют дубинками. Главный редактор BAZA Никита Могутин рассказал в Telegram, что на его глазах боец ОМОН специально наступил ногой на лицо одного из задержанных. Avtozak LIVE сообщает о нескольких раненых: двум разбили голову, еще одному, судя по видео, повредили глаз.

Обновлено 16:40 "Новая газета" в Telegram сообщает, что на Страстном бульваре начались жесткие столкновения протестующих с полицией, группа молодых людей избила полицейского, протестующие пытались им не мешать.

Напомним, ранее сообщалось, что под удары ОМОН попали корреспонденты "Новой газеты": их били дубинками по голове, фотокорру издания разбили объектив камеры. По данным ОВД-Инфо, по всей России задержаны 1090 человек на 16:00.

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18:05 "ОВД-Инфо": На протестах в поддержку Навального задержаны более 1600 россиян, в Петербурге - 212

17:55 У Гостиного двора в Петербурге полиция проводит задержания

17:37 Полиция жестко задержала журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Веснина в прямом эфире

17:28 Росгвардия перекрыла проход на Невский проспект с Садовой улицы

17:15 Смольный рассказал о работе транспорта на Невском проспекте во время акции протеста

16:42 Росгвардия вытесняет людей с Марсова поля, снова начались задержания

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16:10 Число задержанных на акциях в поддержку Навального по всей России превысило тысячу человек

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