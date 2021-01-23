Росгвардия перекрыла проход на Невский проспект с Садовой улицы

Сотрудники Росгвардии перекрыли выходы на Невский проспект с Садовой улицы, передают корреспонденты ЗАКС.Ру.

Толпа с Марсова поля двинулась в сторону Гостиного двора и площади Восстания. Стоящие в оцеплении на Садовой Росгвардейцы утверждают, что проход на Невский временно ограничен, пускают только граждан с детьми.

Тем временем по другим частям проспекта протестующие идут в сторону площади Восстания. Они движутся по тротуару, по проезжей части едут машины Росгвардии.

Петербургская акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального стартовала на Сенатской площади днем 23 января. Оттуда их оттеснили силовики, после этого митингующие двинулись в сторону Невского проспекта и прошли до Марсова поля. Но и оттуда их вытеснили Росгвардия и ОМОН. По оценкам СМИ, в протестах в Петербурге участвуют около 10 тысяч человек, "Апология протеста" сообщает о 270 задержанных.