"ОВД-Инфо": На протестах в поддержку Навального задержаны более 1600 россиян, в Петербурге - 212

Число задержанных на акциях протеста в поддержку арестованного Алексея Навального по всей России возросло до 1614 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

По данным проекта, в Петербурге задержаны 212 человек. "Апология протеста" ранее приводила большие данные: не менее 270.

В Москве тем временем насчитали 513 задержанных. На третьем месте по задержаниям – Новосибирск, где сообщается о 92 попавших в автозаки.

"МБХ медиа" сообщает о десятках пострадавших протестующих и журналистов в Москве, к которым силовики применяли физическую силу и спецсредства. Telegram-канал Avtozak LIVE и другие ресурсы публиковали видео, на которых были видны бьющие митингующих дубинками словики, протестующие с разбитыми головами, а также один из участников митинга, которому повредили глаз.

РИА "Новости" со ссылкой на источник пишет о том, что в акции пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов в столице, которые получили "незначительные травмы". СК заявил об организации доследственной проверки по факту применения насилия к правоохранителям.

Тем временем у Гостиного двора в Петербурге продолжаются задержания, в автозаки попали не менее 15 человек.

Петербургская акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального стартовала на Сенатской площади днем 23 января. Оттуда их оттеснили силовики, после этого митингующие двинулись в сторону Невского проспекта и прошли до Марсова поля. Но и оттуда их вытеснили Росгвардия и ОМОН, и протестующие направились к Гостиному двору и площади Восстания.