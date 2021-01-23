Юлию Навальную отпустили из отдела полиции, жесткие задержания в Москве продолжаются

Юлию Навальную отпустили из отдела полиции после задержания на несанкционированной акции протеста в Москве, сообщает "МБХ медиа".

Тем временем в Москве продолжаются жесткие задержания участников акций в разных частях центра столицы. "Медиазона" сообщает о столкновениях у Цирка Никулина на Цветном Бульваре: силовики согнали протестующих со ступеней цирка. Бульвар разбили на участки, с которых нельзя выйти, внутри этих участков задерживают людей. В том числе – прямо на выходе из метро "Цветной бульвар".

"Открытые медиа" сообщают, что часть протестующих с Цветного бульвара дошла до здания ФСБ на Лубянке – и там их встретили жесткими задержаниями силовики. Около десятка человек повалили в снег и увели в автозаки. По данным издания, четырех человек полицейские целенаправленно поставили на колени перед омоновцами и заставили примерно минуту стоять в такой позе.

"ОВД-Инфо" сообщал, что в Москве задержаны 513 человек. Telegram-канал Avtozak LIVE и другие ресурсы публиковали видео, на которых были видны бьющие митингующих дубинками силовики, протестующие с разбитыми головами, а также один из участников митинга, которому повредили глаз. СК заявил о доследственной проверке о применении насилия в отношении правоохранителей.