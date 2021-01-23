"ОВД-Инфо" насчитал 1875 задержанных на митингах россиян, 268 - в Петербурге

"ОВД-Инфо" обновило данные о количестве задержанных на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. По данным проекта, по всей России задержаны 1875 человек.

В Петербурге, по информации "ОВД-Инфо", задержаны 268 человек. Больше всего задержанных в Москве: сообщается о 623 попавших в автозаки. На третьем месте по задержании – Новосибирск: там задержаны 95 человек.

Штаб Навального в Петербурге объявил о завершении акции и рекомендовал протестующим идти домой. У Гостиного двора только за последний час задержали не менее 20 человек. Время от времени полицейские напоминают, что акция не согласована, а затем выхватывают людей из толпы.

Акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального началась в Петербурге днем 23 января на Сенатской площади. Затем толпа двинулась в сторону Невского проспекта и дошла до Марсова поля. Оттуда людей вытеснили силовики. Оставшиеся протестующие направились к площади Восстания, небольшая группа людей пошла к Гостиному двору.