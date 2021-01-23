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21:29

Резник: Петербург показал себя сегодня с самой лучшей стороны

фото ЗакС политика Резник: Петербург показал себя сегодня с самой лучшей стороны

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник заявил в беседе с ЗАКС.Ру, что он гордится своим городом, проявившим себя 23 января с самой лучшей стороны. Политик сравнил масштаб сегодняшней акции с Маршем несогласных 2007 года.

- Поскольку я уже 30 лет участвую в акциях, могу сказать, что эта акция повторила по своему успеху, по своему накалу, по своему влиянию Марш несогласных 2007 года, не меньше, где тоже было шествие по Невскому. Это лично мои ассоциации. Наверное, с тех пор это самая массовая акция, - заявил депутат. 

По его оценке, большинство участников сегодняшнего мероприятия не поддавалось на провокации и не вело себя агрессивно. "Что касается силовиков, они вели себя как обычно: жестоко, когда людей было мало, трусливо - когда людей было много. Люди на моих глазах старались "обтекать" эти цепи. Людей было так много, что без концентрации в одном месте "опричникам" было сложно. Петербург показал себя сегодня с самой лучшей стороны. Я горжусь своим городом сегодня", - заявил Резник. 

Депутат затруднился с ответом на вопрос о возможной реакции властей на протесты 23 января. Адекватные власти, по его мнению, могли бы понять, что если не восстановить коммуникацию между властью и обществом, то все может закончиться печально. А от неадекватных властей может последовать месть, но предсказывать он не берется. 

Резник подчеркнул, что никогда не призывает никого к участию в протестных мероприятиях, но выразил сожаление, что так мало народных избранников разделяют требования людей. "Ну может быть, они разделяют их в душе, пока еще не хватает смелости", - предположил парламентарий. Резник также высоко оценил работу коллеги по ЗакСу Бориса Вишневского по помощи задержанным.

Депутат также отметил, что цель акции не достигнута и Алексей Навальный все еще находится в СИЗО. "Я думаю, его освобождение должно оставаться требованием всех честных людей, вне зависимости от взглядов. Сегодняшний главный лозунг "Свободу!", который скандировали в Петербурге, он касался Навального, конечно. Но очень важно, что он звучал именно так. Потому что люди воспринимают свободу Навального как свою свободу. Они понимают, что если так можно расправиться с Навальным на глазах у всего мира, то что ж говорить о каждом из нас". 

Не согласованная с властями Петербурга акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального 23 января началась на Сенатской площади. Далее люди переместились в сторону Невского проспекта, проследовали на Марсово поле и вернулись к Невскому. На улицы города выразить свой протест против преследований оппозиционера вышли несколько тысяч человек. Мероприятие сопровождалось массовыми задержаниями с применением грубой физической силы со стороны силовиков.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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