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9:59

"Болит голова, всё время тошнит": Петербурженку, которую пнул силовик, выписали из больницы

фото ЗакС политика "Болит голова, всё время тошнит": Петербурженку, которую пнул силовик, выписали из больницы

Минувшим вечером из больницы домой отправилась 54-летняя петербурженка Маргарита Юдина, которую на прошедшей в субботу акции с силой пнул в живот силовик, пишет Znak.com, ссылаясь на соответствующее заявление комитета по здравоохранению.

Женщину до дома отвезли на служебной машине полиции.

В разговоре с журналистами 78.ru Юдина призналась, что по-прежнему плохо себя чувствует: у неё болит голова, всё время тошнит, она не может ничего есть.

Видеозаписью инцидента 23 января поделилась "Фонтанка". На кадрах силовики уводят в автозак задержанного молодого человека, на встречу им вышла женщина, которую один из борцов с преступностью пинает в живот, отчего та падает на асфальт, сильно ударяясь головой.

Уже врачам Юдина впоследствии пояснила, что оказалась на месте событий случайно и решила спросить у бойца ОМОН, отчего так жестоко задержали юношу.

"Была в шоке, когда увидела, что какого-то парня тащат, я вышла, сказала: „Что вы делаете? Отпустите его!" И просто видела, что нога летит. Было такое чувство, что у меня мозг вытекает. Потом отключилась. Не помню, сколько лежала. Как сквозь сон помню, как меня несли до больницы. Там меня привели в чувства, поставили капельницу", - рассказывала Юдина.

На следующий день, уже в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, куда доставили пострадавшую, к ней с извинениями пришёл начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка.

Накануне, 24 января, Юдину навестил также ударивший её полицейский, он принёс ей цветы и повинился. Видео опубликовали Telegram-каналы "Mash на Мойке" и Baza.

"У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", - сказал силовик женщине. При этом на видео, которое опубликовала "Фонтанка", забрало у омоновца во время удара было поднято.

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