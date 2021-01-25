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14:57

Омбудсмен: Самый младший задержанный на субботней акции ребёнок был в возрасте 9 лет

фото ЗакС политика Омбудсмен: Самый младший задержанный на субботней акции ребёнок был в возрасте 9 лет

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова известила, что, по имеющейся у неё информации, самым младшим по возрасту задержанным в ходе субботней акции протеста был мальчик 9 лет. Информацией омбудсмен поделилась в эфире телеканала "Россия 1".

"Самый маленький пока, естественно еще данные сверяются, ему девять лет, я с ним поговорила. Когда услышала, что в Москве девяти и 12 лет ребятишки оказались в участке, их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий. Они оказались в участке, ожидая маму", - рассказала Кузнецова.

Ранее омбудсмен уведомляла, что в целом 23 января в ходе несанкционированных мероприятий по всей России были задержаны порядка 300 несовершеннолетних, из которых 70 - в Москве, 30 - в Петербурге.

Напомним, в Петербурге протестный митинг и последующий марш в поддержку Алексея Навального начался на Сенатской площади и далее переместился по Невскому проспекту и параллельным улицам в сторону Марсова поля, а затем от площади Восстания до Гостиного двора. В акции приняли участие не менее 10 тысяч человек. Организаторы отчитались о 20 тысячах демонстрантов. Задержаны были при этом свыше 500 человек.

Подробнее об акции в поддержку Навального читайте в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.

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