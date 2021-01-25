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16:23

"Цветы и извинения требования закона не отменяют": Единоросс осудил пнувшего петербурженку силовика

фото ЗакС политика "Цветы и извинения требования закона не отменяют": Единоросс осудил пнувшего петербурженку силовика

Думский депутат-единоросс Александр Хинштейн настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении силовика, пнувшего 54-летнюю петербурженку Маргариту Юдину на субботней акции в поддержку Алексея Навального. Соображениями на сей счёт парламентарий поделился у себя в Twitter.

Хинштейн уточнил, что с требованием привлечь правоохранителя к ответственности он уже обратился в СК и к генпрокурору Игорю Краснову.

"Цветы и последующие извинения — это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют!" - констатирует депутат.

Ранее сегодня с заявлением в МВД обратился петербургский парламентарий Борис Вишневский: "яблочник" уверен, что в отношении силовика следует возбудить уголовное дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ).

Маргариту Юдину, напомним, накануне выписали из больницы. Женщина по-прежнему жалуется на плохое самочувствие.

Видеозаписью инцидента, произошедшего 23 января возле Гостиного двора, поделилась "Фонтанка". На кадрах силовики уводят в автозак задержанного молодого человека, навстречу им вышла женщина, которую один из полицейских пинает в живот, отчего та падает на асфальт, сильно ударяясь головой.

Уже врачам Юдина впоследствии пояснила, что оказалась на месте событий случайно и решила спросить у бойца, отчего так жестоко задержали юношу.

24 января петербурженку навестили как ударивший её силовик, так и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти петербургского главка полиции Сергей Музыка. Оба извинились и подарили Юдиной цветы. Женщина извинения приняла.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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