"Люди пришли поглазеть": "Образовательный" вице-губернатор Потехина - о протестах 23 января

Курирующая сферу образования в Петербурге вице-губернатор Ирина Потехина высказалась о прошедшем в субботу митинге в поддержку арестованного политика Алексея Навального, делится "Фонтанка".

Чиновница полагает, что родители, отпустившие своих детей на несанкционированное мероприятие, отнеслись несерьёзно к тому, какие оно может вызвать для них последствия.

"Проблема в том, что далеко не все родители отнеслись к ситуации всерьез. Взрослые в большинстве своем не знают, что существует параллельный гигантский тик-ток-мир, где сидят их дети, поэтому недооценили ситуацию. Думаю, что сегодня у многих родителей более серьезное отношение к происходящему", - переживает вице-губернатор.

Критике со стороны Потехиной подверглись также петербуржцы, пришедшие на демонстрацию с колясками.

"Вы, наверное, видели молодых мам, которые водили хоровод вокруг Медного всадника — с детьми. Они считают, что это такое невинное занятие. Но достаточно одного подготовленного провокатора — и можно вместе с детьми попасть под ноги несущейся неуправляемой толпе. Люди пришли поглазеть, не понимая опасности таких ситуаций", - полагает Потехина.

Не обошла стороной подчинённая Александра Беглова и присутствие несовершеннолетних на акции: чиновница уверена, что они пришли на мероприятие лишь с одной целью - "поглазеть".

Напомним, в Петербурге протестный митинг и последующий марш в поддержку Алексея Навального начался на Сенатской площади и далее переместился по Невскому проспекту и параллельным улицам в сторону Марсова поля, а затем от площади Восстания до Гостиного двора. В акции приняли участие не менее 10 тысяч человек. Организаторы отчитались о 20 тысячах демонстрантов. Задержаны были при этом свыше 500 человек.

Подробнее об акции в поддержку Навального читайте в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.

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