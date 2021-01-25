Экс-футболист "Ливерпуля" прокомментировал новости о задержании тезки на протестах в Москве

Бывший защитник "Ливерпуля", экс-капитал сборной Дании по футболу Даниэль Аггер в своем Twitter прокомментировал задержание на акции протеста в Москве своего полного тезки.

"Тут возникла небольшая путаница. Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер. Теперь мы знаем это точно. Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве – это не я. Я в безопасности и нахожусь в Испании", - написал он.

О том, что на протестах в Москве полицейские задержали Даниэля Аггера, стало известно днем 25 января. Поначалу сообщалось, что это мог быть сам футболист, но позже выяснилось, что речь идет о его полном тезке, гражданине России. По информации СМИ, задержанный Даниэль Аггер – уроженец Оренбургской области, сменивший имя около десяти лет назад.

Акции в поддержку Навального 23 января прошли во многих городах России. В Москве были задержаны 1 455 человек, общее число участников оценивается от 4 тысяч (данные МВД) до 35 тысяч (максимальные расчеты социолога Алексея Захарова).

Прошел митинг и в Петербурге, он стал одним из самых крупных за последнее время. Подробнее о том, что происходило в Петербурге в тот день – в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.