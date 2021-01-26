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10:25

Хабаровский суд арестовал координатора штаба Навального из-за протеста в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Хабаровский суд арестовал координатора штаба Навального из-за протеста в поддержку Фургала

Неповиновение требованию сотрудника полиции послужило поводом для ареста координатора хабаровского штаба Алексея Навального Алексея Ворсина: суд признал его виновным в данном правонарушении, отправив на 11 суток в спецприёмник по ст. 19.3 КоАП, передает РИА "Новости".

"Это наказание за события 26 декабря 2020 года", - уточнила представитель суда в разговоре с агентством.

Месяц назад в ходе акции в поддержку бывшего краевого главы Сергея Фургала полицейские намеревались задержать журналиста RusNews (по какой причине - в суде не сообщили), однако Ворсин увёз его на своей машине.

Накануне Ворсина оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы к участию в несогласованном митинге в поддержку Навального, прошедшего 23 января.

В субботних протестах в Хабаровске приняли участие свыше тысячи человек, задержали при этом 35 граждан.

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