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12:23

В Москве задержан первый участник дела о применении насилия к силовикам на акции 23 января

фото ЗакС политика В Москве задержан первый участник дела о применении насилия к силовикам на акции 23 января

Столичные правоохранители задержали местного жителя Евгения Есенова, являющегося подозреваемым в деле о применении насилия к силовикам (ст. 318 УК РФ) на субботней акции протеста 23 января, сообщила в разговоре с "МБХ медиа" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Есенов - первый фигурант обозначенного разбирательства. Сейчас он находится в СИЗО на Петровке.

"Суд сейчас по мере пресечения будет. Известна только статья, о применении силы", - уточнила Литвинович.

Днём ранее Есенова уже осудили за участие в несогласованной акции, назначив ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, в Петербурге протестный митинг и последующий марш в поддержку Алексея Навального начался на Сенатской площади и далее переместился по Невскому проспекту и параллельным улицам в сторону Марсова поля, а затем от площади Восстания до Гостиного двора. В акции приняли участие не менее 10 тысяч человек. Организаторы отчитались о 20 тысячах демонстрантов. Задержаны были при этом свыше 500 человек.

Подробнее о протестном мероприятии - в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.

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