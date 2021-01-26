Главу псковского штаба Навального арестовали на пять суток

Суд во Пскове обвинил Алексея Дрожжина, координатора местного штаба Алексея Навального, в организации незаконной акции протеста 23 января. По "митинговой" статье 20.2 КоАП ему присудили пять суток ареста, которые он проведет в спецприемнике.

Как пишет объединенная пресс-служба судов региона, "навальнист" через социальные сети активно призывал сограждан выйти на несанкционированное мероприятие, распространяя время и место его проведения.

Сегодня же суд назначил другому псковитянину, региональному депутату Льву Шлосбергу, штраф за участие в этой акции. По его оценке, вместе с ним поддержать арестованного Навального вышло более тысячи горожан, и это для города приличное количество.