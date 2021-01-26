Под аплодисменты коллег думский единоросс хвалил силовиков за работу на митинге 23 января

В ходе прошедшего сегодня, 26 января, заседания Государственной думы парламентарии среди прочих тем обсудили прошедшие 23-го числа протесты в поддержку Алексея Навального, - не столько само мероприятие, сколько работу присутствовавших там силовиков.

Замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, вызвавшийся прокомментировать акцию, усиленно нахваливал труд правоохранителей.

"За редким исключением эти люди - очень достойные граждане нашей страны, - действовали профессионально, мужественно, умело, с достоинством и честью защищая безопасность людей, защищая законность и независимость нашей родины. Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их", - проговорил Исаев под аплодисменты депутатов.

Вторил заявлению коллеги и спикер федерального парламента Вячеслав Володин, отметивший, что силовики действовали эффективно, а в США в таких случаях всенепременно применяли бы водомёты и резиновые пули.

Подробнее о протестном мероприятии, прошедшем в Петербурге, можно прочитать в материале ЗАКС.Ру; также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.